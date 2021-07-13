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【疫市擴充】法式甜品Paul Lafayet推廣預算創新高　看好香港市場續開新店

商業 15:40 2021/07/13

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Paul Lafayet由父子Toni Younes（左）及Christophe Younes（右）成立，非常看好香港市場。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情迫使品牌急速變陣，例如改變目標客群、開拓網上銷售渠道等，法式甜品品牌Paul Lafayet亦不例外，疫情一度重挫其生意，透過數碼化、開設網店令經營重上軌道。

【疫市營商】Papa John's 發放獎金挽留員工　兼設推薦獎金吸新人

Paul Lafayet在2009年由創辦人Toni Younes成立，兒子Christophe Younes是聯合創辦人。Toni接受本報訪問時透露，疫情期間的經營情況嚴峻，去年首季生意額急跌超過3成。品牌只好迅速變陣，藉數碼轉型、發展送禮業務等策略，令生意在下半年逐漸好轉，第三、四季的生意增長可彌補首季的損失，全年生意額更升超過2成。品牌期望未來3至5年的生意額，仍可穩定地錄得25%的增長。

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設CRM系統了解顧客喜好

Paul Lafayet去年投放過百萬資金，開設網店、投資顧客關係管理（CRM）及POS系統。品牌又推出會員制度，及舉行工作坊，讓消費者理解Paul Lafayet的甜品製作，鞏固與顧客的關係。Christophe坦言，在疫情爆發前，對數碼化、電子商貿的涉獵甚少，因此，在正式開拓數碼業務時，必須先了解電子商貿的生態圈及顧客的購物行為，例如如何使品牌在不同的搜尋工具上被看見。他認為數碼轉型成功提升品牌知名度，而網上預訂甜品亦頗受消費者歡迎。

無懼經濟下行　擴充不停步

受疫情影響，不少企業縮減成本。然而，Paul Lafayet卻反其道而行，今年已有新店開幕，又計劃年內在新界及港島區分別開新分店。Toni透露，今年的預算比以往高，特別是市場推廣、設計方面，成功令今年首季營業額按年增3成。

Christophe解釋，香港顧客有強大的消費力，加上旅客總會再遊香港，目前亦有很大潛力。要留意的是，如何使預算用得其所。他舉例，用於網上廣告，可以追蹤顧客的購物習慣、知道廣告的效用；在富有歷史的電車投放廣告，對品牌亦有一定的象徵意味。

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記者：葉泳珊

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