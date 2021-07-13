【恢復派息】英倫銀行取締派息回購限制 滙豐渣打升幅擴大

英倫銀行周二（13日）宣布取消限制銀行派息及回購股份的限制，是繼美國聯儲局及歐央行後，全球第三家主要央行宣布放寬銀行的派息及回購限制。本地大型銀行股升幅擴大，截至下午3時正，滙豐控股（0005）升幅擴大至3.64%，報45.5元，渣打集團（2888）則升3.11%，報49.8元。

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英倫銀行在周二最新發布的金融穩定報告中表示，不再需要對任何股東分配措施作限制，即意味將解除疫情後針對大型銀行派息及回購股份的限制。英倫銀行於報告解釋，該行觀乎最近的壓力測試及低於預期的信貸損失所見，銀行有一定彈性應對惡劣市況，亦有能力支持其業務。

去年四月，因應疫情在歐美地區持續惡化，英倫銀行宣布禁止銀行派息，以確保有足夠資金借貸及應對有機會大幅擴大的壞帳問題。而英倫銀行在去年12月起已開始放寬限制，但只容許銀行派發相等於季度盈利25%的股息，以及只容許累積2021年的股息，而不能派發。

隨著主要央行放寬派息限制，市場開始提高大型銀行股的派息預期。據Factset資料顯示，現時渣打預測股息率為4.2厘，滙控則為5.24厘，分別皆高於歷史股息率1.4厘及2.7厘。