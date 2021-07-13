【大行點睇】摩通料多隻物管股準備發盈喜　推薦4大股份

摩通發表研究報告指，自6月17日起，內地物管股板塊最多升11%，跑贏國指2%升幅，但隨後在內地增長股鎖定利潤氣氛下回落，現時計累升1%，對比同期恒指則跌4%，預期物管股中期業績的盈喜潮重振板塊投資情緒。



該行指出，目前物管股估值相當於未來12個月預測市盈率約31倍，相信股價近期有15%至20%上升空間，市盈率可升至介乎37至38倍。摩通預測，行業上半年利潤平均按年增長57%，估計監測的15家物管商中有11家會發盈喜，近期首選兩股，另再推薦兩股。該行最後指恒大物業(06666)屬高風險、高回報股份，仍予其「增持」評級。

摩通物管股推介：

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