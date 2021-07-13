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【大灣區創業基金】阿里巴巴香港創業者基金投資大灣區基金　提供20億元融資方案

科技 14:59 2021/07/13

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阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，承諾將透過阿里巴巴香港創業者基金及其他的投資方式，支持希望於大灣區成長的初創企業。

為了向初創企業提供完善支援計劃，培育區内的創業家，阿里巴巴香港創業者基金今（13日）宣布，將以錨定投資者（anchor investor）身份投資AEF大灣區創業基金。AEF大灣區創業基金擬提供合共20億港元融資方案，預計將於2022年上半年完成募資。並且向初創提供資金和財務支持，協助他們把握阿里巴巴生態體系的潛力。

阿里巴巴集團董事會執行副主席兼阿里巴巴創業者基金主席蔡崇信表示，計劃拓展初創生態圈至粵港澳大灣區，為創業者和企業家提供更大的發展平台。目前該大灣區基金獲多個合作夥伴參與投資，包括金融機構、家族基金和大型企業集團等，共同為初創提供資金、融資方案和業務建議等全方位支持，推動他們創新發展。

數碼港投資創業基金向4間初創注資1487萬　半年內帶動額外過億投資

【財政預算案2021】退稅兼派電子消費券　中小企有何得著？（不斷更新）

阿里巴巴香港創業者基金指出，截至2021年3月31日，已投資超過50家初創企業，投資總額達6億港元，吸引超過130億港元共同投資。

提到大灣區基金的投資對象，該企指其需要具備大灣區發展視野，包括以大灣區為據點的初創企業，或是有意將業務拓展至大灣區的香港初創。

而該大灣區基金亦歡迎來自各行業的初創公司，尤其是與先進科技、健康科技、可持續發展、人工智能（AI）及製造業4.0等相關項目。

責任編輯：張寶燕

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