【美股焦點】第二季季績陸續放榜 盈利高增長或續帶動美股

在經濟陸續重啟下，標普500指數在上月錄得3%升幅，兼且創下歷史新高，而踏入半年結後，緊隨其後的便是半年業績期。據Faceset的數據顯示，市場預期標普500指數每股盈利按年增長達64%，如該預測數字成真，將會是自2009年第4季以來錄得最強勁的季度按年增長。

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據RBC Capital Market報告顯示，大約56%已公布業績的標普500成份股，在公布業績後的一天後至今升超過1%。業績超預期或是推動股市的原因之一，因現時已公布業績的標普500成份股中，便有九成盈利超出分析師平均預期。

除此以外，公司管理層樂觀的前景也是推動股價的原因之一，據RBC Capital Market的統計，其追蹤的股份中，全數公司管理層皆上調今年的盈利指引，沒有一家公司下調今年盈利目標，令投資者放下對經濟增長見頂的擔憂。但該行也留意到，不少已公布業績的公司在盈利指引中提及，供應及勞動力短缺將限制公司的銷售增長。

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