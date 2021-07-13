【大行點睇】市銷率料與電動車股看齊 花旗提高比亞迪目標價

花旗發表報告，預期比亞迪 （01211） 7月及8月新能源汽車出貨量將分別達到5萬及6萬輛，並預計今年餘下時間將持續錄得增長，因此該行上調公司2021年至2023年新能源2的銷量預測，分別提高到53.7萬、74.7萬及100萬輛。

花旗指，內地消費者對新能源車的接受度較預期高，估計今年全國新能源車銷售量將由250萬輛增至280萬輛，電動車在第四季的滲透率將增至15%，在2035年將主一步增加至35%。該行預計，公司市銷率將可與蔚來（NIO）、小鵬 （09868） 及理想（LI）等看齊。

由於成本上升，該行把比亞迪電動車及乘用車的毛利率下降至13%，但預計明年將反彈至14%至16%，維持公司「買入」評級，目標價由287元升至327元。

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