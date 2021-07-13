【騰訊700】市監局無條件批准 騰訊收購搜狗股權

據國家市場監管總局官網顯示，已無條件批准騰訊控股（00700）收購內地搜查平台搜狗(美：SOGO)股權。搜狗於去年9月宣布與騰訊旗下公司簽署最終的私有化協議。根據該協議，騰訊旗下公司將以全現金交易的方式與搜狗合併，合併後的搜狗將成為騰訊的間接全資子公司。憧憬監管鬆綁，騰訊今日報復式反彈，至下午2時45分報555.5元，上升近4%。

【監管風波】市場監管總局出手 禁騰訊旗下虎牙鬥魚合併 詳情請看【下一頁】

搜狗私有化價格為９美元，整體作價35億美元。如收購完成，母公司搜狐(美：SOHU)獲得總計約11.8億美元的現金對價，同時不再擁有搜狗的任何權益。交易完成後，搜狗將成為騰訊私人持股的間接全資子公司，搜狗ADS將從紐交所退市。

按照原計劃，搜狗私有化會在2020年第四季度完成。惟內地監管對互聯網平台收購收緊監管，導致交易推遲逾半年才獲批，惟最終得以無條件獲批，屬市場意料之外。此前外電有消息稱，內地反壟斷監管機構準備批准騰訊將搜狗私有化的計劃，但需騰訊設立一個特殊機制，以確保平台上用戶數據安全。此外，騰訊還需要支付50萬元人民幣罰款，原因是該公司未正確報告交易以進行反壟斷審查。

【柏傲莊III】大行予新世界 最新評級和目標價一覽 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機