【中芯股東】據報阿里巴巴擬夥國企競購紫光股份部分股權

▲ 阿里巴巴（09988）據報擬考慮競購紫光集團旗下紫光股份（深﹕000938）的部分股權

中芯國際 （00981） 主要股東、清華系的半導體企業紫光集團上周六（10日）披露，集團遭徽商銀行申請破產重整。外電最新報道，阿里巴巴 （09988） 據報擬考慮競購紫光集團旗下紫光股份（深﹕000938）的部分股權。

紫光集團早前遭徽商銀行申請破產重整，詳見﹕【下一頁】

報道引述消息人士指，紫光集團擬出售其46.45%股權，現正尋找潛在買家，料有關交易涉資最多近77億美元（約598億港元）。消息人士表示，現知潛在競購者包括無錫市政府持有的無錫產業發展集團、北京政府持有的北京電子控股、以及由國家支持的建廣資產（JAC Capital）。

兩名消息人士稱，若阿里巴巴有意提交報價，公司將夥拍另一間地方國企，在7月20日的期限前提交有關請求。

據了解，是次擬出售的紫光股份估值介乎於400億至500億人民幣之間（約62億美元至77億美元），比起紫光股份過去平均一個月的股價22.4元人民幣溢價34%至68%。

紫光集團回應外電查詢指，集團在特別工作小組的指導下，曾聯繫幾位投資者。發言人亦表示，若紫光集團進入司法重組階段，將引入戰略投資者作出安排。

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編輯﹕賴奕羚