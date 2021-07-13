  • 34°C
香港時間 : 2021713日 (二) 15:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中芯股東】據報阿里巴巴擬夥國企競購紫光股份部分股權

股市 15:12 2021/07/13

分享：

阿里巴巴（09988）據報擬考慮競購紫光集團旗下紫光股份（深﹕000938）的部分股權

中芯國際 （00981） 主要股東、清華系的半導體企業紫光集團上周六（10日）披露，集團遭徽商銀行申請破產重整。外電最新報道，阿里巴巴 （09988） 據報擬考慮競購紫光集團旗下紫光股份（深﹕000938）的部分股權。

紫光集團早前遭徽商銀行申請破產重整，詳見﹕【下一頁】

報道引述消息人士指，紫光集團擬出售其46.45%股權，現正尋找潛在買家，料有關交易涉資最多近77億美元（約598億港元）。消息人士表示，現知潛在競購者包括無錫市政府持有的無錫產業發展集團、北京政府持有的北京電子控股、以及由國家支持的建廣資產（JAC Capital）。

兩名消息人士稱，若阿里巴巴有意提交報價，公司將夥拍另一間地方國企，在7月20日的期限前提交有關請求。

據了解，是次擬出售的紫光股份估值介乎於400億至500億人民幣之間（約62億美元至77億美元），比起紫光股份過去平均一個月的股價22.4元人民幣溢價34%至68%。

紫光集團回應外電查詢指，集團在特別工作小組的指導下，曾聯繫幾位投資者。發言人亦表示，若紫光集團進入司法重組階段，將引入戰略投資者作出安排。

相關文章﹕

【清華紫光】紫光集團遭徽商銀行申請破產重整 紫光：目前生產經營正常開展

【中芯股東】紫光集團再有6億人幣債券違約 「19紫光01」未能按期付息

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物<優惠詳情>

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯﹕賴奕羚

港股 收購 中芯國際（00981） 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

【Bitcoin】全球6月加密貨幣交易量急跌逾4成　受惠多國加強監管

下一篇文章

【滙豐HSBC】英倫銀行取消股息分發限制　滙豐曾漲4%、渣打升3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】醫脈通2192、康聖環球9960傳一手中籤5%　凍資逾3700億元
【新股IPO】醫脈通2192、康聖環球9960傳一手中籤5%　凍資逾3700億元
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎開始登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）
【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎開始登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）
【疫苗優惠】莎莎接受登記100萬元疫苗抽獎 　連續10周抽獎、每人送2000元現金券（附網站連結）
【疫苗優惠】莎莎接受登記100萬元疫苗抽獎 　連續10周抽獎、每人送2000元現金券（附網站連結）
【新股IPO】騰盛博藥、華南職業教育暗盤普遍潛水　騰盛博藥僅於富途升1%
【新股IPO】騰盛博藥、華南職業教育暗盤普遍潛水　騰盛博藥僅於富途升1%
【恒指夜期+ADR】騰訊音樂跌4%　騰訊ADR低港0.7%　夜期仍升71點　北水走資近6億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊音樂跌4%　騰訊ADR低港0.7%　夜期仍升71點　北水走資近6億（不斷更新）