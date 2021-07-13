【混合工作模式】 成功之道：管理層疑人不用　用人不疑

在家工作、遙距工作模式談了多年，但實行的企業只佔小數。一場疫情令在家工作成為新常態。大華銀行亦實施了混合工作模式，讓同事可以選擇每星期最多兩天在家工作。其大中華區行政總裁葉楊詩明表示，感覺不到在家工作影響業務發展。

最初實行時，確實有少許影響，但當時整個社會也正受影響。

同時，去年當大多同事在家工作期間，香港辦公室亦進行裝修，以配合混合工作模式。增設了不固定辦公桌（Hot-desking）政策，建造小型會議室Huddle space、小型餐廳及休息間Work bistro及協作區（Collaboration area）。葉楊詩明坦言，以上設計令辦公室面積縮減了四分之一，更可節省能源。



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被問到大部分同事每周最多可選擇兩天在家工作，如何做好管理及保持效率時，她指疑人不用，用人不疑。她指出，該行的企業價值是講求誠實（Honour）、創新（Enterprise）、團結（Unity）、及投入（Commitment），她相信同事的「誠實」。

我們當然會有績效指標，但現今世代講求創意，要求同事有創意必須給予一定的自主權，要適當地管才有歸屬感，才是以人為本。若甚麼也去管，就是「你、我」，而不是「我們」。

投資科技 迎合新世代

實行在家工作及遙距工作，企業在科技上的投資會增加。葉楊詩明指投資是大了，但世界確實在改變，就要跟隨、適應。此舉能保障員工健康，又可保持與客戶的連繫。當然，並非100%員工都可實行在家工作，但她指「成績」已不錯。如在必要時，交易室（Dealing Room）已可做到100%在家工作。並已買多了電腦，亦加提升加密及遙距技術。



記者：梁巧恩