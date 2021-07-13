  • 34°C
香港時間 : 2021713日 (二) 15:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

南韓抗疫新招 首都圈健身室唔准播快歌

環球社會熱點 15:41 2021/07/13

分享：

南韓新冠疫情持續，當局宣布收緊首都圈防疫規定。南韓當局表示，禁止在健身室播放節拍強勁快歌。南韓衛生官員表示，禁播快歌是為了防止民眾呼吸太過急促，或因動作過大而令汗水飛濺到他人身上。有南韓健身房老闆批評，當局禁播快歌規定不切實際。

南韓首爾下周實施最高防疫級別 首都圈日均增逾700宗確診 【下一頁】

根據南韓最新防疫規定，周一（12日）起在健身室參與有氧或單車運動等集體訓練班時，不可播放每分鐘高於120拍（bpm）的音樂。另外，跑步機速度不能高於每小時6公里，亦禁止使用健身室內的沐浴設備。

南韓衛生官員表示，規定旨在預防民眾呼吸變得太急促，或因隨節奏運動時汗水飛濺到他人身上。南韓主要反對黨國民力量議員表示，不明白防疫與自己所選擇的音樂有何關聯，鍛煉時無人會監察播放歌曲的bpm。

南韓情報機構：金正恩最多瘦咗20公斤 【下一頁】

有首都圈健身房老闆批評規定不切實際，稱播放歌曲只為激勵學員及整體氣氛，反諷當局應證明播放古典音樂或BTS歌曲，與病毒傳播間的關係。老闆更指，現在很多人都用自己耳機聽歌，質疑規定執行成效。

據悉，很多南韓熱門歌曲節超過120bpm規定，早年紅遍全球的《Gangnam Style》超出屬意料之中。人氣女團Blackpink多數熱門歌曲的bpm約130，預料成禁播重災戶，另一人氣組合BTS的大熱歌曲《Dynamite》及《Butter》，則以110至115bpm僅僅過關。

責任編輯：李俊儀

相關文章

南韓首爾下周實施最高防疫級別 首都圈日均增逾700宗確診
2021/07/09
南韓首爾下周實施最高防疫級別 首都圈日均增逾700宗確診
南韓情報機構：金正恩最多瘦咗20公斤
2021/07/09
南韓情報機構：金正恩最多瘦咗20公斤
【南韓疫情】半年來首次新增破千確診 防疫再收緊
2021/07/07
【南韓疫情】半年來首次新增破千確診 防疫再收緊
【南韓疫情】首都圈佔8成確診 打完疫苗要照戴口罩
2021/07/05
【南韓疫情】首都圈佔8成確診 打完疫苗要照戴口罩
【南韓疫情】Delta變種侵襲 單日確診創半年新高
2021/07/02
【南韓疫情】Delta變種侵襲 單日確診創半年新高

你可能感興趣

南韓首爾下周實施最高防疫級別 首都圈日均增逾700宗確診
19:06 2021/07/09
南韓首爾下周實施最高防疫級別 首都圈日均增逾700宗確診
南韓情報機構：金正恩最多瘦咗20公斤
15:43 2021/07/09
南韓情報機構：金正恩最多瘦咗20公斤
【南韓疫情】半年來首次新增破千確診 防疫再收緊
12:51 2021/07/07
【南韓疫情】半年來首次新增破千確診 防疫再收緊
疫情 歌曲 運動 南韓 健身 新冠肺炎疫情 首爾 單車 耳機 跑步

下一篇文章

【BNO移民英國】明年公開試考生或有提示 彌補疫情影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【澳洲疫情】悉尼所在州增過百宗確診 連續3日創新高
【澳洲疫情】悉尼所在州增過百宗確診 連續3日創新高
【英國疫情】再增逾3萬確診 重症人數按周多逾6成
【英國疫情】再增逾3萬確診 重症人數按周多逾6成
新型冠狀肺炎全球疫情（07月13日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月13日 時間15:00）
【歐國盃】英格蘭12碼不敵意大利 主場衝冠失敗
【歐國盃】英格蘭12碼不敵意大利 主場衝冠失敗
【歐國盃】英格蘭最可愛球迷 王室BB著波衫打氣（有片）
【歐國盃】英格蘭最可愛球迷 王室BB著波衫打氣（有片）
【歐國盃】英3小將賽後慘遭種族歧視 英足總強烈譴責
【歐國盃】英3小將賽後慘遭種族歧視 英足總強烈譴責