南韓抗疫新招 首都圈健身室唔准播快歌

南韓新冠疫情持續，當局宣布收緊首都圈防疫規定。南韓當局表示，禁止在健身室播放節拍強勁快歌。南韓衛生官員表示，禁播快歌是為了防止民眾呼吸太過急促，或因動作過大而令汗水飛濺到他人身上。有南韓健身房老闆批評，當局禁播快歌規定不切實際。

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根據南韓最新防疫規定，周一（12日）起在健身室參與有氧或單車運動等集體訓練班時，不可播放每分鐘高於120拍（bpm）的音樂。另外，跑步機速度不能高於每小時6公里，亦禁止使用健身室內的沐浴設備。

南韓衛生官員表示，規定旨在預防民眾呼吸變得太急促，或因隨節奏運動時汗水飛濺到他人身上。南韓主要反對黨國民力量議員表示，不明白防疫與自己所選擇的音樂有何關聯，鍛煉時無人會監察播放歌曲的bpm。

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有首都圈健身房老闆批評規定不切實際，稱播放歌曲只為激勵學員及整體氣氛，反諷當局應證明播放古典音樂或BTS歌曲，與病毒傳播間的關係。老闆更指，現在很多人都用自己耳機聽歌，質疑規定執行成效。

據悉，很多南韓熱門歌曲節超過120bpm規定，早年紅遍全球的《Gangnam Style》超出屬意料之中。人氣女團Blackpink多數熱門歌曲的bpm約130，預料成禁播重災戶，另一人氣組合BTS的大熱歌曲《Dynamite》及《Butter》，則以110至115bpm僅僅過關。

責任編輯：李俊儀