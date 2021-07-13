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【大行點睇】劍網3再推新遊戲 中金重申金山軟件「跑贏行業」評級

股樓投資 14:42 2021/07/13

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中金發表報告，指金山軟件 （03888） 旗下遊戲子公司西山居在上海舉行劍網3端遊系列直面會，公布將於7月23日正式上綫遊戲《劍網3緣起》，劍網3系列再加入新遊戲，料吸引舊玩家回歸。截至今年7月8日，已有400萬玩家預約。

中金指《劍網3緣起》開啟平行宇宙時代，玩家有自己的故事及玩法，將成為長青遊戲。該行維持公司「跑贏行業」評級，但由於旗下雲計算子公司金山雲的股價波動較大，因此調整雲業務的估值，目標價較原來預測下調14%至77元，但較現價仍有逾七成的上升空間。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 上海 遊戲 目標價 金山軟件（03888）

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