【LEGO代理商】凱知樂玩具平台kkplus首個周末營業額逾100萬元　進駐品牌增至50個

▲ 凱知樂助理行政總裁及首席財務官洪誠明

凱知樂 （02122） 旗下位於朗豪坊的創新潮流及收藏玩具平台kkplus已於上周末開設概念店擴大店面後的銷售表現理想，首個周末營業額突破100萬元，最大單一銷售發票為28件產品。凱知樂助理行政總裁及首席財務官洪誠明表示，於kkplus初期進駐的品牌為10個，80%為香港品牌，現時品牌數目已增至50個，當中15個為香港品牌。

電子消費劵將於8月起派發，料將帶旺消費情緒。洪誠明表示，留意到早前美國「派錢」時，潮玩市場生意有明顯上升，料在港情況類似，對消費劵發放後，kkplus的銷量有信心。

他又指，現時在四大支付工具中只是沒有提供Tap &Go。至於優惠，使用Alipay HK購買Lego 可有9析優惠，而kkplus則與Alipay HK及WeChat Pay HK等洽談中。

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kkplus逆市擴展，洪誠明表示，去年零售市道受疫情衝擊，租金變得相宜，加上開業後「有錢賺」，對投資回報有信心。他又指，擴展店面後有提供食物飲品出售，希望可營造成潮流生活文化。

為配合kkplus擴大店面，凱知樂於朗豪坊4樓通天廣場打造「 kkplus in Vaporwave」玩具展覽。

凱知樂曾透露，未來兩至三年將kkplus拓展至大中華地區。洪誠明表示，計劃到內地及澳門開店，會視乎通關情況而定。他續指，開店會揀選高端商場，並且希望店面會具規模。

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