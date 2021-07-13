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【美股分析】高盛指利潤率愈高回報愈吸引 四條件精選20隻潛力股

股樓投資 15:51 2021/07/13

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高盛分析師David Kostin上周五 (9日)發表報告指，投資者開始看好利潤率吸引的公司，尤其看到同行業內高純利率的公司跑贏低純利率的公司。

他及其高盛分析員團隊便統計出標普500指數成份股中，擁有高於指數平均純利率、純利率增長在2020年超過50點子，以及預計未來兩年每年純利率增長超過50點子的公司，發現有32隻來自6個行業的大型股，在去年純利率增長至少50點子後，預計今年純利率再增長達201點子，並於明年上升105點子。

四條件篩選20隻高利潤率潛力股

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該32隻股份來自通訊服務、必需消費品、健康護理、工業、資訊科技及物料行業，當中便包括Netflix（NFLX）、Bradcom（AVGO）及Philip Morris International（PM）。Marketwatch亦根據高盛的選股三大條件，加上股份平均潛在升幅，篩選出20隻高利潤率的爆升股。

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撰文 : 林展鋒

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