【美股分析】高盛指利潤率愈高回報愈吸引 四條件精選20隻潛力股

高盛分析師David Kostin上周五 (9日)發表報告指，投資者開始看好利潤率吸引的公司，尤其看到同行業內高純利率的公司跑贏低純利率的公司。

他及其高盛分析員團隊便統計出標普500指數成份股中，擁有高於指數平均純利率、純利率增長在2020年超過50點子，以及預計未來兩年每年純利率增長超過50點子的公司，發現有32隻來自6個行業的大型股，在去年純利率增長至少50點子後，預計今年純利率再增長達201點子，並於明年上升105點子。

四條件篩選20隻高利潤率潛力股

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

該32隻股份來自通訊服務、必需消費品、健康護理、工業、資訊科技及物料行業，當中便包括Netflix（NFLX）、Bradcom（AVGO）及Philip Morris International（PM）。Marketwatch亦根據高盛的選股三大條件，加上股份平均潛在升幅，篩選出20隻高利潤率的爆升股。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機