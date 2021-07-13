  • 34°C
香港時間 : 2021713日 (二) 15:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bill Gates離婚】私下認有錯 首開腔剖白眼濕濕

環球社會熱點 14:29 2021/07/13

分享：

Bill Gates早前出席太陽谷峰會時首度開腔談及離婚一事。

微軟創辦人Bill Gates早前宣布與妻子梅琳達離婚，而梅琳達更不排除離開兩人共同創辦及經營的比爾暨梅琳達蓋茲基金會。Bill Gates早前出席太陽谷峰會時首度開腔談及離婚一事，有與會者透露Bill Gates承認自己在離婚一事上有錯，更指他發言期間眼濕濕幾乎想喊。

Bill Gates離婚或釀爆料潮 不當行為恐曝光 【下一頁】

投資銀行Allen & Company上周於愛達荷州舉行一年一度的太陽谷峰會，而太陽谷峰會一向被美媒封為「億萬富豪夏令營」（summer camp for billionaires），每年都有無數跨國企業高層與著名富豪雲集。

出席太陽谷峰會的名人

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Bill Gates在太陽谷峰會上發表有關氣候變化的演説後，在非公開問答環節接受美媒CNBC主持奎克（Becky Quick）的提問。

《紐約郵報》引述一名與會者指，Bill Gates承認自己導致這場婚姻一塌糊塗，又稱Bill Gates回應時基本上是指自己有錯。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

與會者更表示，Bill Gates在回答時表現有些情緒化，甚至幾乎想哭出來。

不忿仔女只分近億身家 Bill Gates老婆請信託律師爭產 【下一頁】

 現年65歲的Bill Gates與56歲的梅琳達（Melinda）今年5月宣布離婚，梅琳達於離婚文件中形容兩人的婚姻破裂及無可挽救。

Bill Gates的發言人其後證實，Bill Gates約20年前曾與微軟（Microsoft）員工發生婚外情，但強調他離開微軟董事會的決定與婚外情無關。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

Bill Gates離婚或釀爆料潮 不當行為恐曝光
2021/06/08
Bill Gates離婚或釀爆料潮 不當行為恐曝光
微軟前員工爆Bill Gates揀女滿足自己 批內部文化有毒
2021/05/20
微軟前員工爆Bill Gates揀女滿足自己 批內部文化有毒
不忿仔女只分近億身家 Bill Gates老婆請信託律師爭產
2021/05/18
不忿仔女只分近億身家 Bill Gates老婆請信託律師爭產
傳Bill Gates搵淫媒富豪避老婆 曾大吐婚姻苦水
2021/05/18
傳Bill Gates搵淫媒富豪避老婆 曾大吐婚姻苦水
前員工爆Bill Gates夫婦早分居 慈善基金亦分家
2021/05/18
前員工爆Bill Gates夫婦早分居 慈善基金亦分家

你可能感興趣

Bill Gates離婚或釀爆料潮 不當行為恐曝光
16:52 2021/06/08
Bill Gates離婚或釀爆料潮 不當行為恐曝光
微軟前員工爆Bill Gates揀女滿足自己 批內部文化有毒
15:02 2021/05/20
微軟前員工爆Bill Gates揀女滿足自己 批內部文化有毒
不忿仔女只分近億身家 Bill Gates老婆請信託律師爭產
20:45 2021/05/18
不忿仔女只分近億身家 Bill Gates老婆請信託律師爭產
離婚 婚外情 比爾蓋茨 微軟（Microsoft，美：MSFT） Microsoft

上一篇文章

【BNO移民英國】明年公開試考生或有提示 彌補疫情影響

下一篇文章

【亞裔歧視】白人女子涉襲6歲韓裔童被捕 曾大叫「中國」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月13日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月13日 時間15:00）
【英國疫情】再增逾3萬確診 重症人數按周多逾6成
【英國疫情】再增逾3萬確診 重症人數按周多逾6成
【歐國盃】英格蘭最可愛球迷 王室BB著波衫打氣（有片）
【歐國盃】英格蘭最可愛球迷 王室BB著波衫打氣（有片）
【歐國盃】英格蘭12碼不敵意大利 主場衝冠失敗
【歐國盃】英格蘭12碼不敵意大利 主場衝冠失敗
【歐國盃】英3小將賽後慘遭種族歧視 英足總強烈譴責
【歐國盃】英3小將賽後慘遭種族歧視 英足總強烈譴責
【澳洲疫情】悉尼所在州增過百宗確診 連續3日創新高
【澳洲疫情】悉尼所在州增過百宗確診 連續3日創新高