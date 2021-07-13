【Bill Gates離婚】私下認有錯 首開腔剖白眼濕濕

▲ Bill Gates早前出席太陽谷峰會時首度開腔談及離婚一事。

微軟創辦人Bill Gates早前宣布與妻子梅琳達離婚，而梅琳達更不排除離開兩人共同創辦及經營的比爾暨梅琳達蓋茲基金會。Bill Gates早前出席太陽谷峰會時首度開腔談及離婚一事，有與會者透露Bill Gates承認自己在離婚一事上有錯，更指他發言期間眼濕濕幾乎想喊。

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投資銀行Allen & Company上周於愛達荷州舉行一年一度的太陽谷峰會，而太陽谷峰會一向被美媒封為「億萬富豪夏令營」（summer camp for billionaires），每年都有無數跨國企業高層與著名富豪雲集。

出席太陽谷峰會的名人

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Bill Gates在太陽谷峰會上發表有關氣候變化的演説後，在非公開問答環節接受美媒CNBC主持奎克（Becky Quick）的提問。

《紐約郵報》引述一名與會者指，Bill Gates承認自己導致這場婚姻一塌糊塗，又稱Bill Gates回應時基本上是指自己有錯。

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與會者更表示，Bill Gates在回答時表現有些情緒化，甚至幾乎想哭出來。

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現年65歲的Bill Gates與56歲的梅琳達（Melinda）今年5月宣布離婚，梅琳達於離婚文件中形容兩人的婚姻破裂及無可挽救。

Bill Gates的發言人其後證實，Bill Gates約20年前曾與微軟（Microsoft）員工發生婚外情，但強調他離開微軟董事會的決定與婚外情無關。

責任編輯：鄭錦玲