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【加密貨幣】6月加密貨幣交易量挫逾4成　價格及波動性齊跌

股樓投資 15:01 2021/07/13

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加密貨幣市場近來低迷，CryptoCompare數據顯示，6月加密貨幣現貨及衍生品的交易量皆下跌逾40%，數據包括Coinbase、Kraken、Binance、Bitstamp等大型交易所的交易量在內。

由於加密貨幣的價格和波動性下跌，6月衍生品交易量超越現貨交易量，當中衍生品的市場份額達53.8%。報告顯示，現貨交易量減少了42.7%，至2.7萬億美元，衍生品交易量則跌40.7%，至3.2萬億美元。當中主流加密貨幣比特幣和以太坊期貨的未平倉量，分別下降了31.8%及29.3%。

【美股分析】高盛指利潤率愈高回報愈吸引 四條件精選20隻高利潤率股【下一頁

Coindesk報價顯示，4月中旬比特幣曾觸及64,829美元的歷史新高，截至本港時間周二（13日）下午15時，比特幣報33,012美元，年內升幅收窄至12.9%。CryptoCompare報告還指出，比特幣交易氣氛受挫，主要是受到中國頒布的比特幣禁令影響。

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编辑：李勝男

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