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【BNO移民英國】明年公開試考生或有提示 彌補疫情影響

環球社會熱點 14:46 2021/07/13

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英國新冠肺炎疫情持續超過一年，隨政府決定解封，當地學生將逐漸回復正常學習生活。英國政府公布課程計劃並舉行諮詢，明年夏天參加GCSE及A-level考試的學生，將會提前收到相關考試重點，以補償因疫情而減少的學習時間。

印花稅假期結束 樓市交投即大減 【下一頁】

英國政府打算明年夏天，如常舉行GCSE及A-level 考試，並於周一（12日）公布考試方案。由於眾多學生受封城措施影響，以及需要自我隔離，因此失去正常學習時間，當局將容許學校在選擇GCSE科目的評估上更有彈性，包括英國文學、歷史、古代歷史及地理，而且A-level考生亦會提前收到相關考試重點。

此外，考生亦會獲得額外考試材料，包括GCSE數學的公式表、物理科及綜合科學的考生亦會得到延展方程式表、亦會調整實用科學及藝術和設計科的評估。有關方案預料在秋季學期開始後，才有最終決定。但有學校校長擔心，當局至今仍未制定應急計劃，防範因為疫情連續第3年取消考試。

國會議員促放寬BNO申請資格 冀97後年輕人受惠 【下一頁】

全國教育聯盟聯合秘書長考特尼（Kevin Courtney）批評，GCSE及 A-level 考試將於明年夏天舉行，但當局卻在短時間內就重大考試改革方案發起簡短諮詢，認為過程太倉促。

責任編輯：郭麗明

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