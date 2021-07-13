Clubhouse夥拍TED 創TED獨家聊天室

各個不同的社交平台不斷開發並推出像實況聊天室的功能，例如Spotify的Greenroom及Facebook的Live Audio Room。作為近年大熱的語音社交領域Clubhouse早前宣布，將與TED合作，創建TED獨家聊天室。

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據The Verge報導，TED已與Clubhouse達成協議。Clubhouse表示，未來會增加更多TED獨家的聊天室。而透過是次合作，TED期望透過Clubhouse進行商業活動，繼而獲得廣告和贊助收益，並在此過程中Clubhouse並不會抽取分成。

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目前，各社交平台都希望能在語音社交領域佔一席位，例如Facebook與名人合作，推廣Live Audio Rooms；Twitter與NFL合作，為Twitter製作獨家語音直播節目。而Clubhouse一直都跟NFL有長久性合作，是次讓TED入駐，反映Clubhouse想成為語音社交領域的贏家。

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責任編輯：羅浩濂