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Clubhouse夥拍TED 創TED獨家聊天室

環球政經 20:19 2021/07/13

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各個不同的社交平台不斷開發並推出像實況聊天室的功能，例如Spotify的Greenroom及Facebook的Live Audio Room。作為近年大熱的語音社交領域Clubhouse早前宣布，將與TED合作，創建TED獨家聊天室。

【人造肉】雀巢擬進軍人工肉類市場 或有助人工肉類大眾化  【下一頁

據The Verge報導，TED已與Clubhouse達成協議。Clubhouse表示，未來會增加更多TED獨家的聊天室。而透過是次合作，TED期望透過Clubhouse進行商業活動，繼而獲得廣告和贊助收益，並在此過程中Clubhouse並不會抽取分成。

【大灣區就業】小米招聘電商運營員 月薪2萬元仲有膳食津貼 工作內容一覽 【下一頁

    點擊圖片放大
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目前，各社交平台都希望能在語音社交領域佔一席位，例如Facebook與名人合作，推廣Live Audio Rooms；Twitter與NFL合作，為Twitter製作獨家語音直播節目。而Clubhouse一直都跟NFL有長久性合作，是次讓TED入駐，反映Clubhouse想成為語音社交領域的贏家。

 

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責任編輯：羅浩濂

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