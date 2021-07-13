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【疫市營商】Papa John's 發放獎金挽留員工　兼設推薦獎金吸新人

商業 15:00 2021/07/13

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美國經濟正逐步復甦，惟當地服務業仍難招聘前線員工。為挽留員工，Papa John's 將向員工發放獎金，更設立推薦獎金，以招聘更多員工。

【疫市營商】美國麥當勞再優化員工待遇　提供備用托兒服務吸員工上班

Business Insider報道，在未來六個月內，Papa John's旗下餐廳及其質量控制中心的約14,000名員工，最多可獲得400美元的獎金。另還推出推薦獎金，每位新薦新員工可獲得50美元的招聘獎金。該企表示，在疫情期間推出的員工福利是永久性的，包括擴大保健、帶薪休假和進修福利。

Papa John's首席執行官Rob Lynch在一份聲明表示，其員工在過去18個月為公司的轉型提供了動力，這對為公司的持續長期增長同樣重要。是次優化餐廳和質量控制中心員工的待遇，反映了公司對員工的重視。該企預計，到今年底，公司對旗下餐廳全職員工的額外投資洗費約達250萬美元。

事實上，在疫情停工期間，餐館是受災最嚴重的企業之一，由於銷售停滯，不少餐館當時解僱了許多員工。 隨著現在全國的行業已經恢復全面運營，餐館營運正在努力跟上需求。其他大型連鎖餐廳包括麥當勞也同樣提高了對新員工的激勵措施。據CNBC報道，麥當勞特許經營商將會增加員工時薪、帶薪休假假期，並提供進修補貼，以爭取員工，而其不少店面老闆甚至提供備用托兒服務。

面對勞動力市場短缺情況，聯邦準備系統（The Federal Reserve）稱可能仍會持續幾個月，美國銀行則預計就業市場在2022年年初才能恢復。

【疫市開店】二手錶市場需求旺盛　二手錶店斥8位數字開舖吸客

責任編輯：蘇穎琪

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