法國將推健康通行證　強制醫護接種疫苗

新冠肺炎疫情持續反覆，希臘及法國分別宣布強制醫護人員接種疫苗，而且只允許已接種疫苗人士進入戲院等場地。

綜合媒體報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在全國演說中表示，自8月起，如大眾欲外出飲食、購物、參與節慶活動及乘搭長途火車，須先出示疫苗接種證明或對新冠肺炎病毒呈陰性證明。有報道指出，由於法國政府考慮到Delta變異病毒於歐洲蔓延，令確診人數激增，因此決定落實出示「健康通行證」的政策。

馬克龍指，現時免費接種的新冠疫苗，將於9月起改為自費接種。他指出，如接種人數上升，病毒傳播空間就會愈少，「這是一場正進行的速度賽跑。我們須朝向讓所有法國人接種疫苗的方向邁進。」法新社報道，當地主要的相關預約網站流量暴增，有尚未接種疫苗的市民表示，一想到未來只是每次外出飲食，都可能須先接受檢測，便顯然有接種意願。

此外，9月起政府將強制醫護人員、安老院員工以及其餘有機會接種高風險群體的工作者接種疫苗；法國衛生部長Olivier Veran補充，如屆時有員工尚未接種，將不可上班及獲取工資。

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責任編輯：黎淑雯