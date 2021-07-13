【歐國盃】修夫基有前場都唔用？ 先揀門將防中射12碼

▲ 碧福特及菲臘斯先於前場球員，獲修夫基選擇主射12碼。

英國在歐洲國家盃決賽中，於互射12碼階段不敵意大利，無緣成為冠軍。賽後，英格蘭領隊修夫基在主射12碼的人選備受批評。據指，修夫基在12碼決戰前，並未選擇前場球員參與互射12碼的突然死亡階段，反而先選擇門將及防中主射。

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網上流出的片段中，修夫基（Gareth Southgate）在加時完畢後，等待互射12碼時與球隊圍圈開會。其時，修夫基已決定頭5輪主射人選，隨後分別告訴門將碧福特（Jordan Pickford）及防守中場菲臘斯（Kalvin Phillips），他們將是第6及7輪人選，而基亞利殊（Jack Grealish）則是第8輪。

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作為球隊當時剩餘在場的攻擊球員，史達寧（Raheem Sterling）及基亞利殊（Jack Grealish）在主射12碼的順序中，竟然比不上中後場球員。不過，有指碧福特是英格蘭教練團心中，操刀12碼的主力之一，甚至曾有機會排上前5輪。

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修夫基選擇英格蘭最後一輪由年僅19歲，此前從未主射過12碼的沙卡（Bukayo Saka），此舉引來外界批評，愛爾蘭兼曼聯名宿堅尼（Roy Keane）更點名批評史達寧及基亞利殊。然而，基亞利殊賽後稱自己想操刀，最終無參與亦是服從修夫基的安排。

修夫基賽後亦表示，自己是根據在球隊訓練的表現來決定主射12碼球員，並非球員自己決定，選擇沙卡主射12碼亦是自己的決定，會一力承擔所有責任，與沙卡個人表現無關。