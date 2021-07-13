【人造肉】雀巢擬進軍人工肉類市場 或有助人工肉類大眾化

瑞士跨國食品和飲料公司雀巢正計劃進軍人工肉類市場，這家全球最大食品公司或會幫助將這一新興技術更快地推向大眾市場。據知情人士表示，雀巢一直在開發替代肉類產品，將人造肉與植物成分混合在一起。該名人士又透露，該公司正在與以色列初創公司Future Meat Technologies合作進行這方面的開發。

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據《彭博》報道，出於對環境和健康的擔憂，現時有更多消費者摒棄食肉，雀巢CEO Mark Schneider亦因而推行一項取代傳統肉產品的計劃。

諮詢公司Kearney的分析師表示，雀巢在人工肉產品浪潮後期才進入市場之後，將有助他們在此行業站穩腳跟，該分析師又預計人工肉產品行業到2040年會佔肉類市場的35%，將1.8萬億美元。

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雀巢及Future Meat Technologies的發言人皆並未作出回應。知情人士稱，雀巢進入這一市場的具體時間將取決於監管部門的批准。

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