【一家四口安樂窩】廚師港爸34萬全爆420呎單位　一次過滿足妻兒願望　女主人睡房數星星　大廳變「糖果屋」增仔女互動

在港購買二手私人物業，要考慮的事情自然增多，當中水電喉或須重新更換，如與家人同住，也要考慮家庭成員的愛好，想落手落腳設計每個角落，更要倍花心思。戶主 Vanness 在設計420平方呎的二手住宅時，考慮到兩名子女的喜好，單位以湖水綠色和白色作為主色，增添屋中活力，變成一間「糖果屋」。為盡用空間，他便花約34萬元裝修，把兩房單位改為3房、傳統「梗廚」變為開放式廚房，更分享在訂造家具時要注意的事項。

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80後的 Vanness接受本刊訪問時表示，以約484萬元購入位於慈雲山的私樓單位，原為兩房配傳統「梗廚」，實用面積達415平方呎，為夫婦二人與兩名孩子居住。為增加屋內的可用範圍，身為法國菜廚師的他變身成室設計師，重新規劃每個房間的位置，並決定進行「全拆」工程。「換樓時都預計要重新裝修，其實400平方呎左右的單位，好少人會做3房，而且我都知道要做3房一定要全爆重新裝修，才可以用盡每一吋空間。」

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把屋內所有東西歸零、「砍掉重練」，再設計每個空間，也稱不上容易，皆因不止房間，連電線和電制也要重新舖設。Vanness先把部分牆拆掉，並把重新規劃房間位置，如把廚房位置改為兒子的睡房，「因為要令3間房窗口，都可以向南開揚景，所以我將廚房位置改成阿仔的房間。」Vanness也自問花了不少心思，把屋內的傳統「梗廚」變為開放式，廚房位置的吧檯更暗藏「玄機」，「我預留了空位，可收藏一張8人摺檯和椅子，這樣做令到個廚又見駛左。」

除了這項「大改動」外，他又花約4萬元，重新舖設所有電線和電制。「上手業主所有電線都是撻線，加上電錶房入到屋的電線都太舊需要換新的；至於水喉則是我和父親一起整。」

雖然開放式廚房是Vanness最花心思設計，但要說起自己心目中的「世一」（世界第一），就必定是屬於兩口子的睡房。主人房以紫色和白色為主色，設有地台增儲物空間，而Vanness則偏愛可藉窗門看到外面的風景，每晚都能度過「二人世界」的甜蜜時光，他回憶說道：「房的色調效果好舒服，而且做了一塊大玻璃窗，令窗外的風景較開揚，太太笑言夜晚睡覺可以數星星。」

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別以為Vanness只顧與妻子細數星星，忘卻關心子女，其實他與兩名仔女的互動同樣充足。屋內的大廳是Vanness與家人閒時一起玩樂的空間，每逢周五至周六，四口子便會聚在一起「打機」，同時為身為在職爸爸的他「充充電」，「最開心當然在輕鬆時間一齊玩Switch，我們會選一些四人玩的遊戲，像是炸彈人、Mario（瑪利歐）等。」談起屋內的用色，原來是Vanness為了兩名子女而構想，「因為自己有小朋友，所以希望營造較活潑的色彩，而太太看到成品後，就話似糖果屋。」

整間屋設計簡潔，家具大多是訂造，這也有段小插曲。原本Vanness在社交平台Facebook上找了間內地家具公司，便親身前往店舖寫子樓看樣版，決定支付2000元店家出圖 ，「之後就出事，，因為寫字樓只接單，而溝通會比WeChat內地的同事傾，談論了一整個星期之餘，他們出的圖也是有問題。」

即使他親自畫圖，但也發現部分家具呎吋同樣出錯，所以便揀選了其他家具店，「之後，我去土瓜灣搵返本地有實體舖的家具舖，溝通快，最終我全屋的傢俬連廚櫃（不連石英石檯）都只是約11萬元。

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項目收費 清拆工程：$2萬 地板：$2萬 水電：$4萬 水泥：$5萬 油漆：$2萬 鋁窗：$3萬 木器和傢俬：$11萬 雜項：$5萬

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責任編輯：黎淑雯