【亞裔歧視】白人女子涉襲6歲韓裔童被捕 曾大叫「中國」

美國亞裔歧視問題情況持續，亞裔受襲事件時有發生。近日有亞裔婦女在網上發放短片，表示自己6歲兒子在商場中，突然被1名白人女子襲擊。亞裔男童的母親稱，白人女子不斷向自己大叫具有種族歧視詞語，期間亦有提及「中國」。

涉事影片

短影片分享平台TikTok（內地版本「抖音」）用戶uhmmajo表示，事件發生在上周日（4日），當時一家人在拉斯維加斯（Las Vegas）的Crystals商場行街。uhmmajo聲稱，1名白人女子突然從後面出現，一邊襲擊年僅6歲的兒子頸部，一邊大叫涉及種族歧視字句，uhmmajo的丈夫立即保護兒子。

塞國女排拉眼角扮瞇眼 被罰禁賽兩場 【下一頁】

uhmmajo拍攝得的影片中，並未包含白人女子襲擊男童的畫面。影片最後，白人女子停止大叫，拾起散落地上衣物，由商場保安人員護離開，過程似乎亦曾與保安發生爭執。

影片中亦未能清楚聽出女子大叫內容，僅能清晰分辨數個詞語，包括「中國」（China）等。uhmmajo表示，將會向商場提出訴訟，她提醒網民，需要注意安全，因為現在「任何地方都不安全」。uhmmajo指，兒子事後並無大礙，但明顯受驚。

據悉，涉事白人女子名為希爾（Shelly Hill），已於上周六（10日）被捕，現以3,000美元（約2.34萬港元）保釋。有商場工作人員稱，希爾曾向1個西班牙裔家庭吐口水。

紐約年增335% 亞裔歧視仇恨犯罪數目翻倍 【下一頁】

美國新聞網站NextShark分析，希爾似乎有精神錯亂問題。有人將涉事影片轉發至社交平台Twitter， 引來大量關注，眾多網民譴責希爾，亦有用戶懷疑希爾患有精神疾病或受毒品影響作出相關行為。

責任編輯：李俊儀