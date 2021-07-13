【Google Drive】電腦桌面版Google Drive登場　「備份與同步」將在10月退役

▲ Google宣布， 針對Windows及macOS用戶，推出全新「Drive for Desktop」雲端電腦桌面版，並同時取代原有的「Backup and Sync備份與同步工具」。

Google宣布， 針對Windows及macOS用戶，推出全新「Drive for Desktop」雲端電腦桌面版，並同時取代原有的「Backup and Sync備份與同步工具」。Google指出，新的同步工具預計在下周一（19日）開放予使用者下載，而備份與同步工具則會在10月正式停止服務。

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Google是次推出的Google Drive電腦桌面版，主要是整合及合併「雲端硬碟檔案串流」及「備份與同步」兩者所有功能，用戶可在電腦上直接整理及使用雲端內的檔案。新版本也讓用戶直接上傳照片、影片至Google相簿，也能透過外接儲存設備同步到雲端，並會在電腦內同步複製儲存文件。

根據Google的計畫，Drive for Desktop將會在7月19日起開始正式投入服務，Google也會推出支援引導工具，幫助使用者過渡到電腦桌面版Google Drive。而到8月下旬，使用備份與同步工具的用家就會逐步收到通知，建議用戶開始轉移資料，並使用新的Drive for Desktop系統。

而10月1日起，原本的備份與同步工具將再無法登入與備份，用家若需要在電腦同步Google Drive文件及資料、或同步Google相簿，就必須下載Drive for Desktop。

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責任編輯：曾曉汶