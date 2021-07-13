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【G20峰會】以便完成草擬企業稅協議 歐盟將暫停向科技公司徵收數碼稅

環球政經 12:04 2021/07/13

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二十國集團（G20）日前就全球企業稅務改革達成協議，歐盟宣布暫停向科技公司徵收數碼稅，以便草擬相關稅務協議。

YouTube Shorts 正式進駐香港市場 用戶最長可拍攝60秒短片：【下一頁

【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清：【下一頁

歐盟經濟事務委員Paolo Gentiloni表示，已通知美國財長耶倫有關決定，希望能攜手合作，集中精力完成全球企業稅務改革這項歷史性協議的最後階段工作，預料企業稅改革的細節將於未來數周內決定及公布，以便各國領導人在10月底於意大利羅馬開會時，作最後通過落實。歐盟官員稱，在全球協議結果明確後，歐盟將重拾數碼稅的計劃，強調數碼稅的重點與公司稅不同，針對的是公司收入而不是利潤。

 

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責任編輯：潘曉豐

經濟 歐盟 G20
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