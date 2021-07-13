【李嘉誠基金會】李嘉誠睇歐國盃別有體會　加碼2000萬資助全膝關節置換手術

▲ 李嘉誠基金會指，李嘉誠昨日看歐國盃新聞時，聯想到「全膝關節置換手術」資助計劃，並催促團隊盡快公布加碼細節。（李嘉誠基金會Facebook圖片）（

李嘉誠基金會今年1月撥出2,000萬元，向寶血醫院有膝關節問題的病人置換全膝關節，半年內已為超過200名患者完成手術。李嘉誠基金會決定，再加碼2,000萬元協助有需要患者，將計劃總資助額增至4,000萬元，預計再多260名患者可以受惠，第二期計劃將於7月19日接受申請。

【較早前報道】寶血醫院全膝關節置換資助4月已滿額 李嘉誠基金會積極考慮加碼｜詳見【下一頁】

原來李嘉誠早在2007年遠赴美國置換全膝關節，主因他少時做童工，每天搬運和體重一樣的重物，早已傷膝，再加上數十年來每天打打高爾夫球帶來的勞損，加深膝患，因此他對膝關節所帶來的痛苦有深切體會，並對資助計劃成功為200多名患者完成手術深感高興，並決定加碼2,000萬元。

至於為何會今日宣布？李嘉誠基金會指，李嘉誠昨日看到歐國盃新聞時，睇到球員腳力凌厲，便聯想到資助計劃，即催促團隊盡快公布加碼後計劃詳情。

第二期「全膝關節置換手術」資助計劃將於7月19日起接受申請，至8月18日截止。合資格人士的家庭月入少於8萬元，並已在公立醫院輪候超過3年，並會優先考慮在職人士或主要家庭收入者。

申請人須直接向寶血醫院（明愛）遞交表格，經該院骨科醫生評估後，再按經濟狀況，決定申請人可獲7成半至全額資助。查詢可致電3971 9966或WhatsApp 6013 6754。

基金會主席李嘉誠表示，感謝寶血醫院醫護團隊的熱誠參與，為幫助在公立醫院等候做手術的膝患病人，醫院需增撥人手配合，共80多名醫護人員參與， 讓計劃順利落實 ，「吾膝如鈦，膝患者能『走』無痛的一步，感激不盡」。

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