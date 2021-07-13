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【虛擬銀行】livi bank創新功能liviScan登場 提款、繳費及購物一鍵辦妥

理財智慧 13:24 2021/07/13

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由中銀香港、京東科技和怡和集團合辦的livi bank今日（13日）宣布，推出全新三合一功能liviScan，新服務包含ATM QR Cash、轉數快掃瞄轉賬及銀聯掃瞄支付3大功能，均可透過二維碼一鍵辦妥，進一步豐富其一系列數碼金融服務，為客戶帶來更便捷的數碼金融服務體驗。

【虛擬銀行】livi bank夥Mastercard成全港首推「代碼化支付」銀行 於京東「618周年慶」消費可享優惠 【下一頁

liviScan推出後，客戶現可透過livi手機應用程式儲蓄、消費、賺取獎賞、分期支付、繳付賬單及提取現金，享受全面及無縫的銀行服務體驗。

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【虛擬銀行】livi bank開業一周年 存款額達9億 最快年底推出財富管理產品 【下一頁

livi 產品總監洪滿霜表示︰「全新liviScan與livi其他產品及服務相輔相成，透過這項方便的新功能，客戶可以透過livi手機應用程式實現無卡輕鬆提款、繳付賬單，以及將購物場景拓展到更多日常生活的領域，符合我們不斷創新、以科技重新定義銀行服務的目標。現時香港正處於數碼轉型，此趨勢於疫情下尤其加快，livi將繼續推出更多產品及功能，透過我們的手機應用程式滿足市民的日常需要。」

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撰文 : 陳楚琨

中銀香港（02388） 京東集團—SW（09618） livi Bank QR Code 金融服務 產品 虛擬銀行 京東（美：JD） 香港 金融

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