【虛擬銀行】livi bank創新功能liviScan登場 提款、繳費及購物一鍵辦妥

由中銀香港、京東科技和怡和集團合辦的livi bank今日（13日）宣布，推出全新三合一功能liviScan，新服務包含ATM QR Cash、轉數快掃瞄轉賬及銀聯掃瞄支付3大功能，均可透過二維碼一鍵辦妥，進一步豐富其一系列數碼金融服務，為客戶帶來更便捷的數碼金融服務體驗。

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liviScan推出後，客戶現可透過livi手機應用程式儲蓄、消費、賺取獎賞、分期支付、繳付賬單及提取現金，享受全面及無縫的銀行服務體驗。

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livi 產品總監洪滿霜表示︰「全新liviScan與livi其他產品及服務相輔相成，透過這項方便的新功能，客戶可以透過livi手機應用程式實現無卡輕鬆提款、繳付賬單，以及將購物場景拓展到更多日常生活的領域，符合我們不斷創新、以科技重新定義銀行服務的目標。現時香港正處於數碼轉型，此趨勢於疫情下尤其加快，livi將繼續推出更多產品及功能，透過我們的手機應用程式滿足市民的日常需要。」

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