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【美股焦點】維珍銀河擬配股集資5億美元　股價大跌17.3%表現逾一年來最差

股樓投資 14:08 2021/07/13

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繼周日（11日）成功完成載人太空飛行後，維珍銀河（SPCE）本周一（12日）宣布，擬出售不超過5億美元的公司股份。維珍銀河股價周一盤前升9%，開市旋即開始下跌，到收市報40.7美元，跌幅達17.3%，是逾一年來最大單日跌幅。

【美股焦點】維珍銀河創辦人成功上太空　「契媽」Cathie Wood走寶　大手沽貨後股價反彈逾兩倍【下一頁

除了配售消息影響股價外，投資者短期獲利離場亦是導致其股價下跌的另一個因素。今年5月初期公司測試意外延遲，股價一度跌至谷底的16美元水平，但隨後恢復測試後，股價又開始飆升，高見55.9美元。

不過股價並亦不影響公司長期方向，Canaccord分析師Ken Herbert認為，公司在未來數年內的首要任務就是創造一個新興的太空旅遊產業。Herbert給予該公司「買入」評級，目標價則為35美元，較現價低14%。

維珍銀河創辦人、英富豪布蘭森 (Richard Branson) 亦參與了是次飛行，搶先競爭對手Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）及亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）實現太空夢想。貝佐斯已經於上周一（5日）辭去CEO職位，並將於下周二（20日）搭乘旗下太空公司藍色起源的太空船登上太空。

相關文章：網絡安全解決方案需求增加　分析師列6隻受惠股【下一頁

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编辑：李勝男

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