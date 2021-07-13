【京東股價】京東雲發佈雲操作系統「雲艦」　三年內力爭做最強產業雲、京東升逾4%

▲ 京東雲發佈新系統「雲艦」 三年內力爭做最強產業雲

京東集團 （09618） 旗下的京東科技推出混合雲操作系統「雲艦」，首次將混合雲管理推向操作系統級別。集團副總裁、京東科技京東雲事業群總裁高禮強表示，京東雲爭取在三年內成為最強的產業雲、最低碳的雲、最開放的雲和最增值的雲。

京東集團今日升近半成，中午收市報293元，升4.1%，半日成交額達8.73億元。

京東雲同時亦發布七大基礎技術產品，包括新一代綠色數據中心、京剛第四代雲主機、京東雲智能視覺系列產品、京東萬象+隱私計算平台等。

高禮強在2021京東雲峰會表示，京東雲將會基於TIES（科技、產業、生態、服務）模式，打造「四朵」最強的雲，通過深耕多個行業的大規模產業實踐，打造最強的產業雲。

高禮強指，以最增值的雲為例，京東雲從京東數智化供應鏈的產業實踐中，沉澱了在零售、物流、金融、供應鏈等全鏈條能力，不論是數字化系統、供應鏈金融、風控能力等，京東雲都可以基於京東整體生態資源，為客戶提供綜合生態解決方案。

另外，據內媒報道指，京東集團自今年7月1日起兩年，將員工平均年薪由14薪逐步漲至16薪，即在今年7月1日之前的基礎上直接漲薪兩個月。是次漲薪的員工包括管理人員、項目經理、產品和技術相關員工，而部分地區及部分工種的基層員工亦會進行加薪。

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記者：梁安琪