抖音正式登陸Amazon Fire TV　僅提供簡單功能

▲ 抖音日前宣布，其用戶現可在英國、法國和德國的Amazon Fire TV設備上使用該應用程式。

抖音（TikTok）是一款專門供用戶發布15至60秒短片的社交應用程式，深受千禧世代玩家的歡迎 。抖音日前宣布，其用戶現可在英國、法國和德國的Amazon Fire TV設備上使用該應用程式。

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該應用程式早在三星電視、Gogle TV和Android TV上推出，現時則在Fire TV上登陸。當中設有一個名為「Discover」的頁面可讓用戶找尋熱門內容。

不過，它在電視上提供的功能比在智能手機上提供的少，當中只供用戶觀賞其精選的熱門短片。同時， 該企在美國的Fire TV設備上推出了一款名為「More on TikTok」的應用程式，以播放點擊率較高的短片。

用戶現時可透過Amazon Appstore免費下載該應用程式，惟它目前只適用於英國、法國和德國的Fire TV設備。 該公司對此表示，他們正著力推廣它到更多國家，包括墨西哥和非洲大陸，有於藉此增加其服務的覆蓋度。

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責任編輯：陳泳如