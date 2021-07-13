YouTube Shorts 正式進駐香港市場 用戶最長可拍攝60秒短片

YouTube有新搞作！官方今日（13日）宣布，YouTube Shorts試用版已拓展至全球100多個國家及地區，香港亦包括在內，是繼今年初打入美國市場後，再一次有推至其他新地區。

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在這個全新短片創作工具YouTube Shorts試用版，用戶只需透過智能手機，即可拍攝最長60秒短片；同時，YouTube Shorts提供分段拍攝模式及拼湊功能、在錄製影片時加入背景音樂以及調整影片速度等。另外，YouTube Shorts亦加入新功能，包括在短片指定時段加入文字、自動添加字幕、為短片加入基本濾鏡及顏色校正功能等。

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據悉，YouTube自2020年9月宣布推出Shorts後，已有26個不同國家及地區推出試用版，當中YouTube Shorts每日的全球觀看次數已經超過65億次；YouTube也提到在過去三年，YouTube與創作者、表演者和媒體公司分紅300多億美元（約2329億港元），同時，YouTube探索以不同方式，讓創作者能夠透過 Shorts短片賺取利潤，包括最近宣布涉及1億美元的YouTube Shorts基金計畫，用作鼓勵最多觀看及互動的短片創作者。

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責任編輯：潘曉豐