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【電動滑板】澳洲滑板公司推碳纖維電動滑板　最高時速可達50公里

科技 12:42 2021/07/13

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有澳洲滑板公司最近推出碳纖維電動滑板，最高時速可達 50 公里，電池容量增加 37%。（Evolve）

當電動車開始成為主流，有澳洲滑板公司最近推出碳纖維電動滑板，最高時速可達 50 公里，電池容量增加 37%。用家更可以依照自己的喜好，自行更換兩款車輪。

中國車廠「智己汽車」推全新概念車AIRO 盼解決空氣污染

滑板公司 Evolve 推出新一代 Hadean 系列電動滑板，其性能是上一代產品 GTR 系列的 4 倍。新產品使用了新一代的電池系統，由 21,700 鋰電池組成且具備散熱裝置，Hadean 系列的續航里程比 GTR 系列增加 30%，續航里程可達 69 公里 。

新產品使用了新一代的電池系統，由 21,700 鋰電池組成且具備散熱裝置，Hadean 系列的續航里程比 GTR 系列增加 30%，續航里程可達 69 公里 。（Evolve）

【Tesla】Tesla推出FSD Beta V9 更新路況介面 立體顯示周遭建築物及汽車

Evolve 稱，Hadean 系列是全球首款「底盤式」電動滑板，其底盤由鍛造碳纖維製成，增加車架的強度。同時，輕量設計也為用戶提供良好的操控體驗，這種材料一般用於飛機及賽車。除了滑板本體，Evolve 還重新設計了能夠控制速度和剎車的藍牙遙控器。這個遙控器還可以為用戶提供電量、系統更新及其他情況的資訊，且能控制 Hadean 內置的新一代照明系統，如危險警告燈、剎車燈等。

Hadean 系列除了提供黑色碳纖維版本，也有竹製版本可供選擇。其配置與碳纖維版相同，但在駕駛風格上，竹製版本則更為靈活。

【自駕機械人】Grubhub夥Yandex研自駕機械人 在美大學校園內運送食物

記者：廖淑瑩

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