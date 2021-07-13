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【大灣區就業】小米招聘電商運營員 月薪2萬元仲有膳食津貼 工作內容一覽

理財智慧 14:06 2021/07/13

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隨着購物的方式愈來愈多、愈來愈方便，電子商務的發展成為大趨勢，有意在此發展的人士機會來了。小米近日招聘電商運營員，入職無要求任何特別技能，月薪由1.8萬元到2萬元不等，每月更有膳食津貼$800，工作時間朝9晚6，5天工作周，希望在電商發展的人士不妨一試。

由於此職位屬大灣區青年就業計劃下的空缺，持有香港或香港以外的大學/大專院校在2019年至2021年頒發的學士或以上學位，可合法在港受僱工作的香港居民即可申請該職位空缺。

資歷：

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職責：

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申請須知：

求職者可電郵(xiezhili@xiaomi.com)履歷表給XIAOMI H.K. LIMITED。如要索取收集個人資料聲明，請Email與謝女士聯絡。

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撰文 : 陳楚琨

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