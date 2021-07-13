【經濟復甦】調查：全球七成企業看好經濟復甦    B2B開支持續增加

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【ESG】大華銀行重視可持續發展 就是投資未來
美國運通公布首份《環球業務支出指標》調查報告，顯示全球企業對未來感到樂觀。經過去年經濟大幅波動後，有70% 受訪企業看好未來12個月的前景。整體而言，企業自年初起一直增加B2B開支，當中所有核心類別均見上升，預期有關開支於第二季將進一步增加。
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該調查於3月18日至4月12日進行，受訪對象來自英國、澳洲、加拿大、日本、墨西哥及美國逾3,600 間不同規模及不同行業的公司。調查發現，科技開支類別在全球均有強勁增長。在六個受訪國家中，共37% 企業去年增加科技相關的支出。2020年第四季至2021年第二季期間，受訪企業在自動化及電子商務等科技上增加的投資平均超過10%。這些結果顯示自疫情以來，企業渴望推動並加強遙距工作和電子商務，作為業務運作的新模式。
此外，調查結果顯示網上廣告開支亦見強勁增長，增幅較印刷媒體廣告開支按季高出一倍以上；而與2020年第二季相比，企業亦計劃於2021年第二季於廣告和銷售推廣方面平均增加2.6% 的開支，反映企業以開拓客源為大前提。
疫情突顯了靈活應變及應付突發事態的重要性。因此，很多企業透過調整其供應鏈流程來提昇資金及營運的靈活性。在過去的12 個月，22% 受訪企業簡化了供應商網絡以提高營運靈活性，21% 的企業避免就採購向特定供應商作出長期承諾，而22% 的企業則選擇付款條件更靈活的供應商。
展望未來，受訪企業指出今年的三大目標是增加盈利能力、開拓新客源，以及保持競爭力，這亦反映在他們在商務開支方面的規劃。美國運通副總裁、香港及台灣環球商業服務總經理兼亞太地區環球貨幣支付方案總經理蔡宗修指出，深明本港公司與世界各地的企業一樣，在走出疫情後，均著眼於推動業務增長，亦需要改善現金流。在這個關鍵時期，開拓資金來源及提昇信貸靈活性將有助他們增強應變能力及緊握未來的發展機遇，對本港的企業而言尤其重要。
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責任編輯：蘇穎琪