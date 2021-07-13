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【蘋果HomePod】HomePod 15系統測試版更新　增支援無損音質

科技 13:05 2021/07/13

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蘋果（Apple）今（13日）為其智能音響設備HomePod及HomePod mini，推出HomePod 15 Beta 3系統更新。

蘋果（Apple）今（13日）為其智能音響設備HomePod及HomePod mini，推出HomePod 15 Beta 3系統更新。而是次更新，主要是為HomePod和HomePod mini增加了支援Apple Music 無損音樂（保真壓縮音訊）。

【Apple Music】下月提供無損音質、Dolby Atmos選項　外媒：AirPods、HomePod不支援無損音質

【WWDC21】蘋果iOS15全新系統　FaceTime程式推多項更新 相機新增「Live Text」功能

今年5月蘋果宣布，為Apple Music增加了高質量無損音樂和空間音樂。惟發布初期，HomePod 和HomePod mini並不支援。終在今日，蘋果宣布推出HomePod 15 Beta 3系統更新，無損音樂將可支援HomePod和HomePod mini。

值得注意的是，現時想要在HomePod和HomePod mini上收聽Apple Music無損音樂，用家就必須將iPhone先升級至iOS 15。升級後，就可以在HomePod上開啟無損音樂。用家首先打開「家庭APP」，點左上角「屋子圖示」，根據HomePod位置點選「家庭設定」，再點選自己的Apple ID名稱，其後點選「Apple Music」，將「保真壓縮音訊」功能開啟，就可以啟動HomePod直接播放Apple Music功能。

【蘋果新機】傳新一代iPad mini秋季登場　料是9年最大變革

責任編輯：曾曉汶

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