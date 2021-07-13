【蘋果HomePod】HomePod 15系統測試版更新　增支援無損音質

▲ 蘋果（Apple）今（13日）為其智能音響設備HomePod及HomePod mini，推出HomePod 15 Beta 3系統更新。

蘋果（Apple）今（13日）為其智能音響設備HomePod及HomePod mini，推出HomePod 15 Beta 3系統更新。而是次更新，主要是為HomePod和HomePod mini增加了支援Apple Music 無損音樂（保真壓縮音訊）。

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今年5月蘋果宣布，為Apple Music增加了高質量無損音樂和空間音樂。惟發布初期，HomePod 和HomePod mini並不支援。終在今日，蘋果宣布推出HomePod 15 Beta 3系統更新，無損音樂將可支援HomePod和HomePod mini。

值得注意的是，現時想要在HomePod和HomePod mini上收聽Apple Music無損音樂，用家就必須將iPhone先升級至iOS 15。升級後，就可以在HomePod上開啟無損音樂。用家首先打開「家庭APP」，點左上角「屋子圖示」，根據HomePod位置點選「家庭設定」，再點選自己的Apple ID名稱，其後點選「Apple Music」，將「保真壓縮音訊」功能開啟，就可以啟動HomePod直接播放Apple Music功能。

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責任編輯：曾曉汶