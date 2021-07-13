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今日推介新特能源 ｜恒生、快手科技、中生製藥、京東物流、安東油田服務最新部署（立即觀看）

股市 13:10 2021/07/13

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恒生指數中午收報28027點，升512點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介新特能源 （01799） ，另亦會分析恒生 （00011） 、快手科技 （01024） 、中生製藥 （01177） 、京東物流 （02618） 及安東油田服務 （03337） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
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港股 新特能源（01799） 恒生銀行（00011） 快手—W（01024） 京東物流（02618） 中國生物製藥（01177） 安東油田服務（03337） 石鏡泉

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