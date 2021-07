法國推行疫苗通行證 同時強制醫護打針

多國為提高疫苗接種率,採取谷針措施。法國政府推行疫苗通行證,規定民眾由8月起需要持有疫苗通行證,才可進出餐廳及醫院等特定場所,同時強制醫護人員接種新冠疫苗。

法國目前有2,440人已完成疫苗接種(編按:部分法國人選擇只需一劑的強生疫苗已完成接種),完成接種比率為36.4%。法國推行疫苗通行證,顯示民眾接種新冠疫苗或新冠檢測陰性證明。

法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)周一(12日)宣布收緊防疫措施。當局要求12歲以上民眾8月起需出示疫苗通行證,才可進入醫院、餐廳、商場等場所及乘搭長途火車。

同類限制更將適用於戲院、劇院、博物館、主題公園等文娛場所。

馬克龍更宣布強制醫護和養老院職員接種新冠疫苗,而為長者等高危群體提供居家護理服務的義工或護理員,也必須接種疫苗。當局將在9月起檢查他們的接種狀況,可能會對未接種者作出罰款等懲處。

馬克龍表示:

我們並非強制所有人必須立即接種,但會將疫苗通行證擴大至最大範圍,以推動最多人接種。

(vaccination is not immediately obligatory for everyone, but we’re going to extend the health pass to the maximum, in order to push a maximum of you to go and get vaccinated.)