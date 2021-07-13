▲ 【虛擬銀行】Livi Bank推三合一二維碼掃瞄功能 提款、繳費及購物一鍵辦妥

由中銀香港 （02388） 、京東科技、怡和集團合資的虛擬銀行Livi Bank公布，推出全新三合一功能liviScan，為客戶帶來更便捷的數碼金融服務體驗。這項創新服務包含ATM QR Cash、轉數快掃瞄轉賬及銀聯掃瞄支付三大功能，所有功能均可透過二維碼一鍵辦妥。

客戶只需在livi手機應用程式按下liviScan按鈕，可於全港任何中銀香港和東亞銀行自動櫃員機進行無卡提款，並透過掃瞄二維碼使用轉數快繳付水、電、煤氣費、差餉及地租、稅款等賬單，以及向商戶和個人進行轉賬；以及可在採用銀聯二維碼主掃模式的商戶進行支付。

livi 產品總監洪滿霜指出，全新liviScan與livi其他產品及服務相輔相成，為客戶生活增添價值。透過這項方便的新功能，客戶可以透過livi手機應用程式實現無卡輕鬆提款、繳付賬單，以及將購物場景拓展到更多日常生活的領域，符合該行不斷創新、以科技重新定義銀行服務的目標。現時香港正處於數碼轉型，此趨勢於疫情下尤其加快，livi將繼續推出更多產品及功能，透過手機應用程式滿足市民的日常需要。

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編輯：吳敏芳