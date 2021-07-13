【疫市營商】美國麥當勞再優化員工待遇　提供備用托兒服務吸員工上班

▲ 美國經濟正逐步復甦，惟當地服務業仍難招聘前線員工。

美國經濟正逐步復甦，惟當地服務業仍難招聘前線員工。為吸引更多人加入，美國麥當勞近期不斷優化其員工待遇，包括提供進修補貼，甚至提供備用托兒服務。

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據CNBC報道，麥當勞特許經營商將會增加員工時薪、帶薪休假假期，並提供進修補貼，以爭取員工，而不少店面老闆甚至提供備用托兒服務。

事實上，在疫情停工期間，餐館是受災最嚴重的企業之一，由於銷售停滯，不少餐館當時解僱了許多員工。 隨著現在全國的行業已經恢復全面運營，餐館營運正在努力跟上需求。其他大型連鎖餐廳包括Papa John’s、Chipotle 和 P. F. Chang’s也同樣提高了對新員工的激勵措施，包括增設入職獎金和擴大醫療福利。

而美國麥當勞的加盟商上個月亦已同意提高員工培訓、工作安排靈活性，且為各個市場的員工提供更好待遇，如在今年5月為其部分員工加薪約10%。該企預計，到2024年員工平均時薪將達到15美元。

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責任編輯：蘇穎琪