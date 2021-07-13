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【強生疫苗】百人接種後現罕見副作用 美FDA增警告

環球社會熱點 12:06 2021/07/13

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不同新冠疫苗先後出現的各式副作用，讓不少民眾對表種產生憂慮。美國食品藥品監督管理局（FDA）表示，因發現近百宗接種強生疫苗後，出現吉巴氏綜合症的罕見副作用個案，將增加接種警告，但強調出現的機率甚低。

【輝瑞疫苗】美13歲男童打次劑後猝死 屍檢顯示心臟肥大 【下一頁】

FDA周一（12日）去信強生疫苗的藥廠，表示發現100宗接種強生疫苗（Johnson & Johnson）後，出現吉巴氏綜合症（Guillain-Barré syndrome，簡稱GBS）的罕見副作用個案。當中95宗屬嚴重個案，需要入院接受治療，更有一宗死亡案例。

信中另外指出，FDA鑑定接種後出現GBS的機率甚低，但任何強生疫苗接種者如出現行動不便﹑面部疑似癱瘓及虛弱或刺痛感，應該盡快尋求醫療協助。

【新冠疫苗】世衛：未有證據顯示需要接種第3劑 【下一頁】

強生疫苗在聲明中回應，正在與監管部門商討有關GBS個案的情況，並指出現GBS的疫苗接種者佔少數。

美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據顯示，多數出現GBS的強生疫苗接種者為男性，年齡主要是50歲或以上。CDC指強生疫苗的GBS個案，不比接種mRNA疫苗的預期數目多。美國約1,280萬人接種強生疫苗。

責任編輯：吳漢培

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