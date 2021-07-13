【5G】工信部：目標2023年5G個人用戶普及率超40%　中電信創年內新高升7.8%

▲ 工信部：目標2023年5G個人用戶普及率超40% 5G基站累計已建設91.6萬座

工信部聯同九個部門發布《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》，目標到2023年，5G個人用戶普及率超過40%，用戶數量超過5.6億，5G網絡接入流量佔比超過50%，5G物聯網終端用戶數量年均增長率超過200%。

工信部副部長劉烈宏在中國互聯網大會上表示，截至目前，中國已經累計建設5G基站91.6萬座，佔全球基站總數的70%，5G連接數超過3.65億，佔全球的80%。

內地三大電訊股走強，中國電信 （00728） 盤中創年內新高，最高見3.06元，升7.8%，暫錄得成交6.76億元。中國移動 （00941） 升1.82%，報47.55元，成交暫錄19.79億元；中國聯通 （00762） 升1.7%，報4.18元，暫錄成交2.73億元。

劉烈宏又指，今年上半年國內手機出貨量突破1.74億，按年增長13.7%，當中5G手機出貨量達1.28億，按年增長100.9%，當中6月份5G手機出貨佔比達77.1%，預計下半年該佔比仍會進一步增長。

工信部發布的三年計劃指出，直至2023年，5G網絡覆蓋水平不斷提升，每一萬人，擁有5G基站數超過18個，建成超過3000個5G行業虛擬專網。針對5G應用安全保障，要打造10至20個5G應用安全創新示範中心。

文件又指，2021至2023年，在個人消費領域，要打造一批「5G+」新型消費的新業務、新模式、新業態，用戶獲得感顯著提升，每個重點行業要打造100個以上5G應用標桿。而在垂直行業領域，大型工業企業的5G應用滲透率超過35%。

另外，文件指出，要加快彌補產業短板弱項，加大基帶芯片、射頻芯片、關鍵射頻前端器件等投入力度，帶動設計工具、製造工藝、關鍵材料、核心IP等產業整體水平提升。加快輕量化5G芯片模組和毫米波器件的研發及產業化，以滿足行業應用個性化需求，提升產業基礎支撐能力。

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記者：梁安琪