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【英國疫情】單日再增逾3.4萬確診 連續6日破3萬感染

環球社會熱點 12:35 2021/07/13

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英國受Delta變種新冠病毒侵襲，當地新冠肺炎疫情未見緩和，過去單日新增逾3.4萬宗確診病例，確診數字更是連續6日錄得逾3萬宗。雖然英國疫情嚴峻，但首相約翰遜堅持於7月19日如期解封，衛生大臣賈偉德亦呼籲民眾需要戴口罩。

英國政府料發指引 解封後室內仍需戴口罩 【下一頁】

英國周一（12日）官方數據指，當地於過去單日新增逾3.4萬宗新冠肺炎確診，6名患者死亡，較前一日的逾3.1萬宗確診有所上升，更是連續6日錄得逾3萬宗感染病例。

英國至今錄得超過510萬宗新冠肺炎感染個案。當地於上周二（6日）有563名染疫患者入院，一周共有3,081人住院，住院人數按周增加56.6%。

約翰遜確認如期解封 專家警告英或日增200死 【下一頁】

另一方面，首相約翰遜（Boris Johnson）宣布，將於7月19日如期解封英格蘭，同時警告當地感染數字會增加。

英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）較早前亦確認會如期解封，但仍鼓勵民眾需戴口罩。賈偉德指英國目前符合4大解封條件，新冠疫苗接種進度理想﹑證據顯示疫苗減少入院重症及死亡人數﹑感染率不危及入院率及未發現憂慮級別變種病毒，因此確認如期解封。

責任編輯：郭麗明

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