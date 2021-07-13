【ET午市精點】恒指彈五百點 快手（1024）先跌後急升 股市 11:45 2021/07/13 分享： 市場憧憬美股業績期報喜，並關注儲局主席鮑威爾就貨幣政策發表講話，3大指數收市再創新高，道指升126點，港股承接高開逾百點。恒生指數開報27694點，升178點。於中午收市前，恒指於28000點水平爭持，稍後市況點睇？信誠證券聯席董事張智威稍後11時55分《ET午市精點》為你分析。 立即收看：https://video.hket.com/video/3004889 欄名 : ET午市精點 最新專欄文章 更多 【ET午市精點】港股續彈升幅收窄 內地公布GDP前放水 2021/07/12 【ET午市精點】港股續彈升幅收窄 內地公布GDP前放水 【ET午市精點】恒指穿250天線後反彈 真止跌或逃生門？ 2021/07/09 【ET午市精點】恒指穿250天線後反彈 真止跌或逃生門？ 【ET午市精點】恒指見逾半年低位 監管埋手汽車板塊 2021/07/08 【ET午市精點】恒指見逾半年低位 監管埋手汽車板塊 【ET午市精點】新經濟股危中有機？譚朗蔚為你分析 2021/07/07 【ET午市精點】新經濟股危中有機？譚朗蔚為你分析 【ET午市精點】美官再出鷹 恒指跟隨外圍向下走 2021/06/21 【ET午市精點】美官再出鷹 恒指跟隨外圍向下走 指數 恒生指數 港股