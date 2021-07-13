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【ET午市精點】恒指彈五百點　快手（1024）先跌後急升

股市 11:45 2021/07/13

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市場憧憬美股業績期報喜，並關注儲局主席鮑威爾就貨幣政策發表講話，3大指數收市再創新高，道指升126點，港股承接高開逾百點。恒生指數開報27694點，升178點。於中午收市前，恒指於28000點水平爭持，稍後市況點睇？信誠證券聯席董事張智威稍後11時55分《ET午市精點》為你分析。

立即收看：https://video.hket.com/video/3004889

欄名 : ET午市精點

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