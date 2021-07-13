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【暑假好去處】南豐集團推《與種籽有約》舉辦一系列活動 實踐可持續發展生活方式

理財智慧 19:58 2021/07/13

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南豐集團「世界之約」計劃推出第四部曲 《與種籽有約》，是次企劃將以本地農業作為引子，夥拍農作物共購平台「田嘢」、香港有機生活發展基金 (SEED)、注重環境教育的生活書院及一眾本地農夫等，於7至8月期間在集團旗下文創地標南豐紗廠舉辦本地農作物期間限定店、週末農墟及一系列互動工作坊，邀請市民從不同層面上了解季節性種植及學習「不時不吃」的重要性，從而思考種籽、種植、土地與食物的關係，成為支援本地農業可持續發展的參與者。

書展明起開鑼　已接種疫苗人士可免費入場 【下一頁

【素食趨勢】大家樂追上素食潮流 推招牌焗素豬扒飯 冀品牌更年輕化 【下一頁

南豐集團文化及社區業務創新部高級經理盧樂謙表示，集團希望以貼近日常生活的方式，深入淺出地帶領市民發掘及實踐可持續發展生活的多樣性。種籽既是食物的起源，亦是生命的延續，所以決定舉辦《與種籽有約》，提供一個平台讓大眾親身與本地農夫交流，了解食物來源及探討本地種植的發展現況，發掘自給自足的城市生活可能。

    點擊圖片放大
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「世界之約」第四部曲《與種籽有約》

地點：南豐紗廠 ‧ 荃灣

日期：2021年7月3日至2021年8月31日

《與種籽有約》活動一覽

活動 日期 時間 地點 費用
「不時不吃」期間限定「種籽雜貨店」(周末)

7月 3,4,10,11, 17,18,24,25,31日

8月 1,7,8,14,15,21,22,28,29日

 12nn-6pm 南豐紗廠 G/F （近白田壩街入口） N/A
週末農墟

7月10、11、31日

8月1、21、22日

 12nn-6pm 南豐紗廠 2/F 紗廠耕地 N/A
《農頁》新書發佈及分享會 8月1日 2pm-3pm 南豐紗廠 G/F N/A
各工作坊詳情請參考南豐紗廠網站及社交媒體專頁 7月10 日至8月28 日 / 南豐紗廠 150元至390元不等

 

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責任編輯：羅浩濂

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