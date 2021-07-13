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世衛警告「溝針」有風險 民眾勿自行決定

環球社會熱點 12:05 2021/07/13

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不少國家為加快新冠疫苗接種速度，宣布研究或批准混合兩種不同的疫苗接種。世界衛生組織（WHO）警告，現時「溝針」數據很少，並形容混合兩種新冠疫苗接種是危險的趨勢。世衛警告，混合不同的疫苗接種或會造成混亂局面。

德國應對Delta變種威脅 建議全民可「溝針」 【下一頁】

世衛周一（12日）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）形容，不少國家開始研究「溝針」是一個危險的趨勢。她警告，現時未有關於「溝針」的充足數據，若民眾可以自行決定何時接種第2劑、第3劑，以及接種疫苗的種類，情況將會非常混亂。

斯瓦米納坦其後在社交平台Twitter上表示，民眾應聽從衛生當局建議，不要自行決定「溝針」及接種加強劑。不同國家的衛生部門可根據現有的少量混合接種疫苗數據，向民眾作出混合接種建議。斯瓦米納坦強調，混合接種疫苗研究正在進行，有效性及安全性都需進行評估。

英研究指「溝針」更好 免疫反應更佳 【下一頁】

現時，加拿大和德國建議部分人士「溝針」，英國﹑俄羅斯﹑印尼﹑泰國及意大利等國家亦有研究混合接種疫苗的可行性。

責任編輯：李俊儀

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