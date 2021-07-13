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【YouTube】YouTube短片功能Shorts　正式登陸香港

科技 11:23 2021/07/13

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YouTube終在今（13日）宣布，YouTube Shorts試用版已拓展至全球100多個國家及地區，當中包括香港。

短影片分享平台TikTok（內地版本「抖音」）全球大熱，為了對抗TikTok，YouTube在去年率先在印度推出短片平台Shorts，今年初更拓展到美國市場。YouTube終在今（13日）宣布，YouTube Shorts試用版已拓展至全球100多個國家及地區，當中包括香港。

【YouTube】YouTube演算法推薦錯誤影片　簡單2招改善問題

【YouTube廣告】YouTube更新政策　主頁頂部禁政治、酒精等廣告

YouTube宣布，YouTube已在港推出全新短片創作工具YouTube Shorts試用版，創作者只需要利用智能手機，即可拍攝最長60秒的短片。除了YouTube Shorts既有的創作工具，包括分段拍攝模式及拼湊功能、在錄製影片時加入背景音樂、調整影片速度等，YouTube Shorts 亦同時推岀新功能，如在短片指定時段加入文字、自動添加字幕、為 Shorts 短片加上基本濾鏡及顏色校正功能等。

YouTube Shorts全球產品經理Todd Sherman透露，日後將新增更多功能，如讓用戶在喜愛的影片加上「觀後感」（Reactions）短片、透過短片分享其他創作者的最新食譜，或是重新演繹喜劇作品等。另外，創作者亦可掌控影片的用途權限，自行決定會否於影片中開啟Shorts互動功能，讓其他YouTube創作者使用。

據悉，YouTube自去年9月宣布推出Shorts以來，已有26個不同國家及地區推出試用版，今次將拓展至全球100多個國家及地區，包括香港。而YouTube Shorts每日的全球觀看次數已經超過65億次。

除此之外，YouTube也提到在過去三年，YouTube與創作者、表演者和媒體公司分紅300多億美元（約2329億港元）。而YouTube也正探索以不同方式讓創作者能夠透過 Shorts短片賺取利潤，包括最近宣布涉及1億美元的YouTube Shorts基金計畫，用作鼓勵最多觀看及互動的短片創作者。

【YouTube】 YouTube下月1日起更改條款　未來將插播更多廣告

責任編輯：曾曉汶

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