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【航運股】航運股近月走高　哪隻股份今年累升最多？

股市 18:31 2021/07/13

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一眾航運股及港口股中，到底哪隻股份跑出全場？

隨今年船運運費、貨櫃價格飈升，刺激航運股及部分港口股表現，中遠海控 （01919） 、東方海外 （00316） 年內已累升9成或以上，一眾航運股及港口股中，到底哪隻股份跑出全場？下文整理近期相關股份表現﹕

航運股及港口股 最新價（截至周二收市） 單日升/跌幅 年初至今累升/跌 總市值
太平洋航運 （02343） 2.97 -2.3% +92.9% 142.94億
中遠海控 （01919） 14.82 +2.3% +90% 497.18億
東方海外 （00316） 155.4 -1.3% +90.3% 990.19億
海豐國際 （01308） 33.05 +1.69% +83.6% 886.44億
招商局港口 （00144） 11.68 +0.3% +22.7% 427.6億
中遠海發 （02866） 1.67 +1.83% +17.6% 61.39億
中國外運 （00598） 3.35 +0.9% +17.1% 71.85億
中遠海能 （01138） 3.5 +0.6% +10.4% 45.36億
中遠海運港口 （01199） 6.09 無變化 +8.8% 201.9億
珠江船務 （00560） 1.01 +1.0% +6.3% 11.32億
遠航港口 （08502） 0.27 +1.9% +3.9% 2.12億
秦港股份 （03369） 1.27 +0.8% -2.3% 10.54億
青島港 （06198） 4.2 +0.48% -13.2% 46.16億
廈門港務 （03378） 0.97 無變化 -14.2% 9.57億

亞歐貨櫃5月運輸價格歷史首升破1萬美元，詳見﹕【下一頁】

太平洋航運 （02343） 升幅最高，年內累升近93%，但東方海外 （00316） 、中遠海控 （01919） 亦不落於下風，股價彈升9成。海豐國際 （01308） 則年內累升83.6%。

下圖看清航運股及港口股表現

一眾航運股及港口股股價年內累升/跌多少%？

儘管航運股及港口股整體表現不俗，惟個別股份年內股價仍呈下跌跡象。廈門港務 （03378） 今年累跌14.2%，至今已跌至0.97元。青島港 （06198） 亦累跌13.2%，現跌至4.2元。

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編輯﹕賴奕羚

港股 運輸 航運股 航運 傳統經濟股 太平洋航運（02343） 海豐國際（01308） 秦港股份（03369） 青島港（06198） 中遠海運港口（01199）

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