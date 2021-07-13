【航運股】航運股近月走高　哪隻股份今年累升最多？

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【中概股風暴】Lalamove傳考慮將IPO地點 由美國轉移至香港
隨今年船運運費、貨櫃價格飈升，刺激航運股及部分港口股表現，中遠海控 （01919） 、東方海外 （00316） 年內已累升9成或以上，一眾航運股及港口股中，到底哪隻股份跑出全場？下文整理近期相關股份表現﹕
|航運股及港口股
|最新價（截至周二收市）
|單日升/跌幅
|年初至今累升/跌
|總市值
|太平洋航運 （02343）
|2.97
|-2.3%
|+92.9%
|142.94億
|中遠海控 （01919）
|14.82
|+2.3%
|+90%
|497.18億
|東方海外 （00316）
|155.4
|-1.3%
|+90.3%
|990.19億
|海豐國際 （01308）
|33.05
|+1.69%
|+83.6%
|886.44億
|招商局港口 （00144）
|11.68
|+0.3%
|+22.7%
|427.6億
|中遠海發 （02866）
|1.67
|+1.83%
|+17.6%
|61.39億
|中國外運 （00598）
|3.35
|+0.9%
|+17.1%
|71.85億
|中遠海能 （01138）
|3.5
|+0.6%
|+10.4%
|45.36億
|中遠海運港口 （01199）
|6.09
|無變化
|+8.8%
|201.9億
|珠江船務 （00560）
|1.01
|+1.0%
|+6.3%
|11.32億
|遠航港口 （08502）
|0.27
|+1.9%
|+3.9%
|2.12億
|秦港股份 （03369）
|1.27
|+0.8%
|-2.3%
|10.54億
|青島港 （06198）
|4.2
|+0.48%
|-13.2%
|46.16億
|廈門港務 （03378）
|0.97
|無變化
|-14.2%
|9.57億
亞歐貨櫃5月運輸價格歷史首升破1萬美元，詳見﹕【下一頁】
太平洋航運 （02343） 升幅最高，年內累升近93%，但東方海外 （00316） 、中遠海控 （01919） 亦不落於下風，股價彈升9成。海豐國際 （01308） 則年內累升83.6%。
下圖看清航運股及港口股表現
儘管航運股及港口股整體表現不俗，惟個別股份年內股價仍呈下跌跡象。廈門港務 （03378） 今年累跌14.2%，至今已跌至0.97元。青島港 （06198） 亦累跌13.2%，現跌至4.2元。
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編輯﹕賴奕羚