約翰遜確認如期解封 專家警告英或日增200死

▲ 約翰遜確認英國將會如期解封。

英國首相約翰遜確認，將在下周一起全面解封，但一改之前對口罩令的強硬，會建議民眾繼續在室內人多地方戴口罩。有專家警告，英國今次全面解封可能會導致每日新增200人死亡。

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約翰遜（Boris Johnson）在周一（12日）的記者會上，確定英國會在下周一（19日），正式進入第4階段解封，廢除絕大多數的法定防疫規定，同時促請民眾仍然要「高度謹慎」（extreme caution）。

針對戴口罩的規定，約翰遜亦作出調整，稱「預期及建議」（expect and recommend）民眾，在人多的室內空間戴口罩，並盡量避免與其他人有密切接觸。約翰遜警告部分行業的僱主，如夜店及劇場，查核顧客的健康狀況是有關業者的社會責任。

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然而，英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）估計，全面解封後英國預期每日約有1,000至2,000宗新冠重症入院，新冠死亡人數亦可能高達200人。SAGE強調，英國或面臨一種具減低疫苗效用的新型變種病毒威脅，警告新變種病毒恐怕會同時威脅全球。

約翰遜重申，英國新冠疫情未終結，對民眾仍存在威脅，但目前不能因此取消全面解封。約翰遜另外強調，任何時候解封同樣有可能出現感染人數增加，早在夏天解封有助減緩秋冬時國民健康服務（NHS）需承受的壓力。

責任編輯：吳漢培