  • 32°C
香港時間 : 2021713日 (二) 11:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變種病毒】泰國7工人同時感染2款 但病情穩定

環球社會熱點 10:57 2021/07/13

分享：

變種病毒肆虐多個國家，各地也相繼出現人們感染超過一款變種病毒的個案。泰國衛生部表示，曼谷一個地盤有7名建築工人同時感染兩款變種病毒，但病情穩定。

【澳洲疫情】悉尼所在州增過百宗確診 連續3日創新高 【下一頁】

泰國衛生部周一（12日）指，涉事地盤的1,737名工人當中，有1,327名工人的新冠病毒檢測結果呈陽性。其中23.3%的確診工人為感染Alpha變種（英國首先發現），其餘73.7%的人則感染Delta變種（印度首先發現）。

衛生部醫療科學負責人西里叻（Supakit Sirilak）表示，有7名工人更同時感染Alpha變種及Delta變種，但指他們暫時仍健康，沒有出現引起憂慮的症狀。

西里叻認為同時感染超過一款變種，並不代表患者一定會出現更嚴重的症狀。但他認為如出現更多混合變種病毒個案，或導致一種新變種病毒出現，強調他們都不想看到這種情況。

【新冠疫苗】福西指已完成接種者 暫無需打加強劑 【下一頁】

當局在4月1日截至上周五（9日）進行的檢測結果顯示，Alpha變種佔確診個案比例約74.1%；Delta變種佔24.14%；而Beta變種（南非首先發現）佔1.78%。

當局指Delta變種即將取代Alpha變種，成為泰國境内主要傳播的病毒株。而Delta變種更成為曼谷的主要病毒株，佔確診比例約57.1%，而其餘的確診者都是感染Aplha變種。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【歐國盃】蘇格蘭人明撐意大利 仲慶祝英格蘭輸波
今日
【歐國盃】蘇格蘭人明撐意大利 仲慶祝英格蘭輸波
流感針或減新冠重症風險 較少出現中風靜脈血栓
2021/07/12
流感針或減新冠重症風險 較少出現中風靜脈血栓
【澳洲疫情】悉尼所在州增過百宗確診 連續3日創新高
2021/07/12
【澳洲疫情】悉尼所在州增過百宗確診 連續3日創新高
英國政府料發指引 解封後室內仍需戴口罩
2021/07/12
英國政府料發指引 解封後室內仍需戴口罩
【英國疫情】再增逾3萬確診 重症人數按周多逾6成
2021/07/12
【英國疫情】再增逾3萬確診 重症人數按周多逾6成

你可能感興趣

【歐國盃】蘇格蘭人明撐意大利 仲慶祝英格蘭輸波
今日 09:05
【歐國盃】蘇格蘭人明撐意大利 仲慶祝英格蘭輸波
流感針或減新冠重症風險 較少出現中風靜脈血栓
19:05 2021/07/12
流感針或減新冠重症風險 較少出現中風靜脈血栓
【澳洲疫情】悉尼所在州增過百宗確診 連續3日創新高
15:19 2021/07/12
【澳洲疫情】悉尼所在州增過百宗確診 連續3日創新高
傳染病 疫情 曼谷 新冠肺炎 病毒檢測 新冠肺炎疫情 泰國 建築工人

上一篇文章

約翰遜確認如期解封 專家警告英或日增200死

下一篇文章

【BNO移民英國】印花稅假期結束 樓市交投即大減
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【歐國盃】喬治福星不再 哀傷親睹英格蘭再續冠軍荒
【歐國盃】喬治福星不再 哀傷親睹英格蘭再續冠軍荒
【英國疫情】再增逾3萬確診 重症人數按周多逾6成
【英國疫情】再增逾3萬確診 重症人數按周多逾6成
新型冠狀肺炎全球疫情（07月13日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月13日 時間11:00）
【歐國盃】英3小將賽後慘遭種族歧視 英足總強烈譴責
【歐國盃】英3小將賽後慘遭種族歧視 英足總強烈譴責
【歐國盃】英格蘭12碼不敵意大利 主場衝冠失敗
【歐國盃】英格蘭12碼不敵意大利 主場衝冠失敗
【澳洲疫情】悉尼所在州增過百宗確診 連續3日創新高
【澳洲疫情】悉尼所在州增過百宗確診 連續3日創新高