【變種病毒】泰國7工人同時感染2款 但病情穩定

變種病毒肆虐多個國家，各地也相繼出現人們感染超過一款變種病毒的個案。泰國衛生部表示，曼谷一個地盤有7名建築工人同時感染兩款變種病毒，但病情穩定。

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泰國衛生部周一（12日）指，涉事地盤的1,737名工人當中，有1,327名工人的新冠病毒檢測結果呈陽性。其中23.3%的確診工人為感染Alpha變種（英國首先發現），其餘73.7%的人則感染Delta變種（印度首先發現）。

衛生部醫療科學負責人西里叻（Supakit Sirilak）表示，有7名工人更同時感染Alpha變種及Delta變種，但指他們暫時仍健康，沒有出現引起憂慮的症狀。

西里叻認為同時感染超過一款變種，並不代表患者一定會出現更嚴重的症狀。但他認為如出現更多混合變種病毒個案，或導致一種新變種病毒出現，強調他們都不想看到這種情況。

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當局在4月1日截至上周五（9日）進行的檢測結果顯示，Alpha變種佔確診個案比例約74.1%；Delta變種佔24.14%；而Beta變種（南非首先發現）佔1.78%。

當局指Delta變種即將取代Alpha變種，成為泰國境内主要傳播的病毒株。而Delta變種更成為曼谷的主要病毒株，佔確診比例約57.1%，而其餘的確診者都是感染Aplha變種。

責任編輯：鄭錦玲