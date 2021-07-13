【數據安全】美國政府擬起草一份數字貿易協議　制定數據使用規則

▲ 外電引述一名消息人士稱，美國政府傳正在起草一份數字貿易協議方案。

內地叫車平台滴滴出行（美﹕DIDI）近日被相關部門進行安全審查，數據安全再成熱門議題。外電引述一名消息人士稱，美國政府傳擬起草一份數字貿易協議方案，為數字經濟制定標準，當中包括數據的使用規則、電子海關的安排，以及討論如何令貿易變得更便利。

報道指，據報該協議將同時適用於加拿大、智利、日本、馬來西亞、澳洲、紐西蘭及新加坡。白宮並未有回應有關報道。

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有分析指，是次政策是拜登政府在前任美國總統特朗普退出2017年跨太平洋夥伴關係貿易協議（TPP）談判後，再度重返亞太地區貿易市場的措施之一。透過使用此類協議，美國政府可避開以往妨礙貿易談判的政治因素，例如工會的反對等。報道亦指，類似協議亦無須經過美國國會批准，因此面臨的政治阻力較貿易談判小。

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編輯﹕賴奕羚